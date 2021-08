Ieda Guimarães zera na esgrima fica na 35ª posição no pentatlo moderno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ieda Guimarães voltou a competir pelo pentatlo moderno na madrugada desta sexta-feira (6). Após os 200m livre de natação, a brasileira participou da rodada bônus de esgrima. Com os resultados, ela está na 35ª colocação geral, com 430 pontos. Na esgrima ela é a 31ª colocada, com 184 pontos.

As lutas aconteceram no formato mata-mata. A primeira adversária de Ieda foi Mariana Arceo. A mexicana levou a melhor no duelo, e a brasileira não pontuou nesta prova.

A italiana Elena Micheli foi quem melhor aproveitou a rodada extra e conseguiu seis vitórias consecutivas.

A competição de pentatlo moderno segue na madrugada de sexta-feira, a partir das 5h15 (de Brasília), com as provas de hipismo, tiro e corrida. Ao todo, 36 atletas participam da disputa.

Ieda começou a competir no pentatlo moderno na quinta-feira. Após a primeira rodada de esgrima, a brasileira terminou na 30ª colocação do geral, somando 184 pontos, com 14 vitórias, 21 derrotas e dois empates.

Depois disso, ela voltou às atividades na madrugada desta sexta-feira (6) e competiu nos 200m livre da natação. Desta vez, ela foi a sexta colocada da primeira bateria e última na classificação, com 2m32s16.

A terceira prova aconteceu também nesta sexta. A rodada bônus da esgrima não rendeu pontuação para Ieda. Com isso, ela ficou com 430 pontos, na 35ª colocação na classificação geral.