Iêda Guimarães fica em 30º no primeiro dia do pentatlo moderno

As demais provas do pentatlo moderno feminino (natação, hipismo, tiro e corrida), assim como um "round bônus" da esgrima, serão disputadas na madrugada de sexta (6), a partir das 2h30 (de Brasília).

Na esgrima, uma das cinco provas do pentatlo moderno, Iêda somou 184 pontos, com 14 vitórias, 21 derrotas e 2 empates. Ao todo, as 36 atletas disputaram 18 rounds.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Maria Iêda Guimarães estreou nesta quinta-feira (5) nas Olimpíadas de Tóquio-2020. No primeiro dia do pentatlo moderno, ela terminou na 30ª colocação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.