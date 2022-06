Hungria goleia Inglaterra e lidera grupo da morte da Liga das Nações

A Hungria chegou ao terceiro gol aos 34 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Adam Nagy pela direita, Nego cabeceou em cima de Stones. Adam pegou o rebote e tocou para Zsolt Nagy que, de primeira, mandou no canto direito de Ramsdale.

Sallai encerrou qualquer chance de reação inglesa ao marcar seu segundo gol no jogo aos 24 minutos da etapa final. Após falha de Philips em arremesso lateral, Adam ficou com a bola e encontrou Sallai livre pelo centro da área. O Camisa 20 não desperdiçou e estufou a rede.

Após primeiro tempo travado, a seleção inglesa voltou acesa para a etapa final. Com marcação alta, muita movimentação e troca de passes, a Inglaterra deu trabalho para a Hungria, que chegou a se defender com uma linha de cinco jogadores. Faltou, porém, alguém para transformar a superioridade em gols.

Precisando da vitória para reagir na Liga das Nações, a Inglaterra foi pouco criativa no decorrer da primeira etapa, com muita dificuldade para furar o forte sistema defensivo húngaro. Apesar de chegar à área adversária, a seleção inglesa ofereceu pouco perigo ao goleiro Dibusz.

A Hungria, por outro lado, abriu o placar logo na primeira oportunidade. Aos 15 minutos da etapa inicial, Szoboszlai cobrou falta pela esquerda, Lang disputou pelo alto com Stones e a bola sobrou para Sallai, livre, abrir o placar no Molineux Stadium.

Diante de sua torcida, a Inglaterra dominou tanto a posse de bola quanto o campo adversário, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Superando 70% de posse no início do primeiro tempo, a seleção inglesa começou a partida pouco inspirada, parou na forte marcação húngara e teve apenas uma chance de abrir o placar nos 20 primeiros minutos de jogo.

A Liga das Nações fará uma pausa, retornando apenas no fim de setembro. No dia 23, a Inglaterra encara a Itália e a Hungria joga com a Alemanha. Já no dia 26, ingleses e alemães se enfrentam e húngaros e italianos medem forças.

Com dois gols de Sallai, um de Zsolt Nagy e outro de Gazdag, a seleção húngara chegou à segunda vitória pelo Grupo 3 da competição europeia —que conta também com Alemanha e Itália— e complicou ainda mais a situação da lanterna Inglaterra. Além disso, esta foi a pior derrota inglesa diante de sua torcida em 94 anos —a última havia sido para a Escócia, por 5 a 1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.