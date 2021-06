Hungria e Portugal se enfrentam pela Eurocopa em estádio lotado

Entre todos os 11 estádios que vão receberam jogos do torneio, o da capital húngara o único que poderá receber a capacidade máxima de público. O confronto de abertura, entre Itália e Turquia, no Olímpico de Roma, foi visto por 17.500 pessoas. A lotação é de 72 mil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As partidas na Puskas Arena, em Budapeste, terão os maiores públicos da Eurocopa deste ano. A primeira delas é entre Hungria e Portugal, nesta terça-feira (15). Cerca de 61 mil pessoas estão presentes no estádio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.