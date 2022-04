Hulk revela que quase rescindiu contrato com Atlético no início da passagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista que foi ao ar no Esporte Espetacular deste domingo (03), o atacante Hulk revelou que quase rescindiu seu contrato com o Atlético-MG no início de sua passagem pelo clube.

"Meu início aqui [no Atlético-MG] não foi fácil, foi difícil, foram muitas conversas na madrugada com minha esposa, às vezes pensando em rescindir meu contrato", disse Hulk.

O jogador comentou que não estava satisfeito em ficar no banco logo depois de sua chegada ao Galo, ainda mais não participando dos clássicos.

"Quando eu cheguei aqui, no ano passado, nos dois primeiros clássicos fiquei no banco, e eu que sou doido para jogar, fiquei no banco. No primeiro clássico contra o nosso maior rival, eu fui expulso, eu chegava em casa triste, pensando em rescindir meu contrato, e a minha esposa teve papel fundamental para eu ficar", completou.

Na tarde de ontem (02), Hulk foi fundamental na conquista do título do Campeonato Mineiro, fazendo dois gols da vitória do Atlético sobre o Cruzeiro por 3 a 1.

O atacante fez questão de reforçar que persistiu para conseguir dar a volta por cima e chegar onde chegou.

"A gente procura dar o nosso melhor dentro de campo, às vezes não vai sair como a gente quer, mas não pode nunca desanimar, tem que continuar trabalhando", finalizou.

Hulk já soma cinco títulos - dois Mineiros, uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Supercopa do Brasil - e 45 gols com a camisa do Galão da Massa.