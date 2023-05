Hulk faz de pênalti no fim e garante virada do Atlético-MG contra Coritiba

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Coritiba por 2 a 1 neste sábado (20), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Couto Pereira. O Galo começou perdendo após gol de Robson, mas Hyoran e Hulk mudaram a história do jogo.

A equipe chega aos 13 pontos no torneio, enquanto o Coxa está em último, com dois.

Ao fim da partida, a torcida do Coritiba protestou, com gritos de 'Vergonha!'.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Coxa pressionou no começo, enquanto o Galo devolveu na segunda metade da primeira etapa. Houve também um alto número de cartões amarelos.

No segundo tempo, o Coritiba ficou com um jogador a menos antes dos 10 minutos e teve de se fechar mais, dando o controle da posse de bola ao Atlético.

Lances importantes

1x0. Lazier recebeu no canto esquerdo do ataque e tentou o cruzamento para o meio da área. No caminho, a bola bateu no braço de Hyoran e foi assinalado o pênalti. Robson chamou a responsabilidade e bateu com segurança, abrindo o placar aos 12 do primeiro tempo.

1x1. Hyoran cobrou falta para o meio da área do Coritiba e Mauricio Lemos pareceu desviar. A bola passou por todo mundo e morreu na rede, garantindo o empate do Galo aos 36 do primeiro tempo. Apesar do aparente desvio, a arbitragem assinalou o gol para Hyoran.

Menos um. O Coritiba perdeu Zé Roberto pelo segundo cartão amarelo antes dos 10 minutos da segunda etapa.

Que chance! Bruno Gomes cobrou falta com perigo, Everson espalmou e a defesa jogou para escanteio. Na cobrança, a bola veio na cabeça do meio-campista, que acertou no travessão.

Salvou! Depois de um corte mal feito, Zaracho aproveitou a bola se insinuando à sua frente e encheu o pé. Luan Polli conseguiu chegar a tempo e impediu que o Galo ganhasse a vantagem.

Pênalti! Marcos Vinicius cometeu falta em Vargas dentro da grande área e a arbitragem assinalou pênalti. O inusitado é que Mauricio Lemos, do Atlético-MG, foi expulso por conta de uma confusão com jogadores do Coritiba.

1x2. Hulk! Já depois dos 45 minutos, o camisa 7 do Atlético bateu de canhota, deslocando o goleiro Luan Polli e garantiu a vantagem para o Galo no placar.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA

Luan Polli; Bruno Viana, Henrique e Chancellor (Boschilia); Natanael (Marcos Vinicius), Bruno Gomes, Liziero (Júnior Urso), Marcelino Moreno (William Pottker) e Jamerson; Robson (Kaio César) e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Lemos e Dodô (Rubens); Edenilson (Cadu), Igor Gomes (Battaglia), Hyoran (Pavón) e Patrick (Zaracho); Eduardo Vargas e Hulk. Técnico: Eduardo Coudert.

CORITIBA 1 x 2 ATLÉTICO-MG

Data: 20/05/2023

Local: Couto Pereira

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Liziero (CFC), Zé Roberto (CFC, duas vezes), Natanael (CFC), Igor Comes (CAM), Robson (CFC), Patrick (CAM), Hyoran (CAM), Lemos (CAM, duas vezes), Vargas (CAM), Hulk (CAM), Saravia (CAM)

Cartões vermelhos: Zé Roberto (CFC, dois amarelos), Lemos (CAM, dois amarelos)

Gols: Robson (CFC), aos 12' do 1º tempo (1-0); Hyoran (CAM), aos 36' do 1º tempo (1-1); Hulk (CAM), aos 45' do 2º tempo (1-2);