Hulk espera que Atlético-MG tenha mais sorte na Liberta do que teve no Sul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As estatísticas de Internacional 3 a 0 Atlético-MG não mostram muito bem o que foi o jogo disputado na tarde deste domingo, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa construiu o resultado com facilidade, antes dos 30 minutos da etapa inicial, mas nem por isso o Galo deixou de criar boas chances de gol. Os números da partida mostram que os mineiros finalizaram duas vezes mais, no entanto a bola bateu na trave, foi desviada e o goleiro Daniel teve uma grande atuação no duelo que aconteceu em Porto Alegre, no Sul do país.

Não foi por acaso que o atacante Hulk declarou que espera ver um Atlético com mais sorte diante do Palmeiras do que foi diante do Internacional. Na derrota por 3 a 0, na reestreia de Cuca, o Galo finalizou 21 vezes, contra apenas nove do Colorado. Arremates no gol foram cinco do time alvinegro e três dos gaúchos, os gols marcados por Maurício (duas vezes) e Wanderson.

"Se você pegar os dois tempos, nós criamos bastante e tivemos oportunidades para fazer os gols, mas infelizmente a bola não entrou. Espero que quarta a sorte que faltou hoje esteja com a gente. Sabíamos que enfrentaríamos um grande adversário, era confronto direto pelo G4, e não podemos entrar como entramos, fomos muito passivos e levamos 3 a 0. Depois faltou sorte, não fizemos os gols nas oportunidades criadas", disse o camisa 7 do Galo, na entrevista ao canal Premiere, após a partida.

A derrota custou caro para o Atlético, que deixou o G4 e vai terminar a 20ª rodada na 7ª colocação, dez pontos atrás do líder Palmeiras. Na quarta-feira os dois clubes se enfrentam, no Mineirão, mas em duelo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Galo é diante do Athletico-PR, no domingo (7), também em Belo Horizonte.