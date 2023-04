Hulk decide no fim, e Atlético-MG vence o América na 1ª final do Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOLO/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG deu indícios de que definiria o Campeonato Mineiro logo no jogo de ida, ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo, e viu Martín Benítez brilhar pelo América e buscar o empate na Arena Independência. Porém, Hulk, que havia perdido pênalti e não jogava bem, reagiu e decidiu o duelo nos últimos segundos: 3 a 2 para o Galo, que vai à decisão com ótima vantagem.

Pavón, Hyoran e Hulk marcaram os gols do Galo, e Benítez anotou dois pelo Coelho.

Porém, após o empate dos donos da casa, o time de Eduardo Coudet sofreu para voltar à frente do placar, mesmo com um jogador a mais.

Hulk teve a chance de garantir a vitória de pênalti, mas bateu mal e desperdiçou. Apesar da atuação apagada, o camisa 7 decidiu no fim.

Para faturar o tetracampeonato, o Atlético pode ganhar, empatar ou até perder por um gol de saldo na partida de volta. O Coelho precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

A decisão será no próximo domingo (9), no Mineirão, às 16h30

Antes, o Galo recebe o Libertad pela primeira rodada do Grupo G da Libertadores, na quinta-feira (6), enquanto o Coelho pega o Peñarol pelo Grupo F da Sul-Americana, no Independência, na quarta (5).

Estrelas de Coudet e Benítez brilham e Hulk define.

O Atlético-MG começou o jogo com imposição na casa do Coelho, e não demorou para balançar as redes. A partir dali, a partida ganhou ares de tranquilidade para os alvinegros.

Brilhou a estrela de Eduardo Coudet: o argentino escalou Pavón, suspenso na Libertadores, e Hyoran. Ambos não estavam atuando entre os titulares nos últimos jogos, mas balançaram a rede no primeiro tempo.

O América sentiu o bom início do Galo e não mostrava poder de reação. Foi numa bola parada e no brilho de Benítez, porém, que os donos da casa voltaram para o confronto, logo antes do intervalo.

**SEGUNDO TEMPO**

O empate veio logo no início do segundo tempo, novamente com gol de Benítez, o melhor nome da partida.

Logo depois o Coelho perdeu Marlon, expulso, e precisou se segurar no campo de defesa para sair do confronto sem maiores danos.

Hulk frustrou os planos do América de manter a invencibilidade em 2023. No último minuto, o agora artilheiro do Estadual foi às redes e colocou o Galo em ótimas condições de buscar o título mineiro.

**GOLS E DETAQUES**

Um começo para colocar o Galo em posição confortável: no segundo minuto do jogo, Pavón recebeu lançamento pela ponta direita, invadiu a área com rapidez e chutou colocado, de canhota, para superar Matheus Cavichioli. Lindo gol no Independência.

Aos 33 minutos, depois de uma tentativa de ligação de Everson, a zaga do América cortou. Com espaço, Hyoran pegou a sobra, carregou para a entrada da área e chutou colocado para marcar mais um belo gol do Galo.

A instantes antes do intervalo, o Coelho voltou para o jogo com o brilho de Benítez. Em jogada ensaiada em uma falta pela meia esquerda, a bola foi rolada para o argentino, que conduziu para o meio e soltou a bomba. A bola ganhou curva e deixou Everson sem chances para defender.

Aos seis minutos da etapa final, Benítez recebeu passe de Aloísio por cima, dominou bem e tocou entre as pernas de Everson para empatar a partida.

**HULK PERDE PÊNALTI**

Após cruzamento de Edenilson e cabeceio de Patrick, a bola sobrou para Paulinho. O camisa 10 finalizou mas foi bloqueado pelo lateral Marlon, que defendeu com as mãos e foi expulso. Na cobrança de pênalti, Hulk bateu mal e Cavichioli buscou, fazendo ótima defesa.

Após perder o pênalti, ele reagiu no fim. Nos últimos segundos, aos 52 do segundo tempo, Hulk tabelou com Paulinho e chutou cruzado para deixar o Galo em boas condições para buscar o tetra.

AMÉRICA-MG 2 X 2 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Ricardo Silva, Maidana e Nicolas (Marlon); Alê, Juninho e Benítez (Mikael); Felipe Azevedo, Matheusinho (Everaldo) e Aloísio (Danilo Avelar). Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Pedrinho), Maurício Lemos, Jemerson e Rubens (Igor Gomes); Otávio, Zaracho (Vargas), Hyoran (Patrick) e Pavón (Edenilson); Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Competição: Final do Campeonato Mineiro de 2023 - 1º jogo

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Magno Arantes Lira e Pablo Almeida Costa

Marco Aurélio Augusto Fazekas

Gols: Pavón (CAM), a 1 minuto, e Hyoran (CAM), aos 33, e Benítez (AME), aos 47 do 1º tempo; Benítez (AME), aos 6 minutos, e Hulk (CAM), aos 52 do 2º tempo

Cartões amarelos: Benítez (AME); Patrick (CAM), Zaracho (CAM) e Hulk (CAM)

Cartão vermelho: Marlon (AME)