Hulk curte passeio de barco e se declara à esposa

No último sábado, o Galo anunciou o argentino Eduardo Coudet como novo técnico, com vínculo até o fim de 2024. Ele chega para substituir Cuca, que comandou a equipe em parte da atual jornada.

Em 2022, Hulk atuou em 46 jogos e marcou 29 gols. O Atlético-MG terminou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação, com 58 pontos, com vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem.

