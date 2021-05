Hulk conquista 18º título da carreira e 'debuta' com caneco no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um das contratações de peso do Atlético-MG para a temporada 2021, o atacante Hulk conquistou neste sábado (22), no Mineirão, o 18º título em 17 anos de carreira. Mesmo acostumado a levantar canecos, o paraibano de 34 anos jamais tinha dado uma volta olímpica por um clube brasileiro. Fora do país desde 2005, quando trocou o Vitória pelo futebol japonês, ele sentiu gosto especial ao superar o América-MG na decisão do estadual.

"Para mim é gratificante ficar quase 16 anos fora do país e voltar sendo campeão com três meses de clube. Uma pena que hoje não tivemos a presença da torcida do Atlético-MG, que é maravilhosa. Graças a Deus, onde passei consegui construir uma linda história com títulos. E não poderia ser diferente aqui no Brasil. Tenho certeza que esse ano será especial e espero que no final a gente comemore junto com os torcedores. Quando a gente soma resultados positivos, isso nos fortalece e nos valoriza mais. É continuar com os pés no chão e com humildade", destacou Hulk à TV Galo.

"Tive um pouco de dificuldade no início, o que é normal, mas nosso elenco é maravilhoso. O professor Cuca foi entendendo a situação e conversando comigo. Terça-feira já temos mais um jogo, e o nosso objetivo terminar como primeiro geral da Libertadores (na fase de grupos)", acrescentou.

Com 16 partidas realizadas até o momento pelo Atlético-MG, Hulk já marcou sete gols. Ele, inclusive, é o artilheiro do time na Libertadores com cinco marcados.

Títulos de Hulk por clube:

- Porto (Portugal): 11 canecos

- Zenit (Rússia) : 3 canecos

- Shangai (China): 2 canecos

- Seleção Brasileira: 1 caneco

- Atlético-MG: 1 caneco