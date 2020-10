Hugo pega pênalti, e Flamengo bate o Athletico-PR com gol de Bruno Henrique

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo que teve um dono em cada tempo, os visitantes acabaram levando a melhor. Com um gol de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (28) e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os donos da casa tiveram a chance de deixar a Arena da Baixada ao menos com um empate, mas Walter parou em Hugo ao cobrar pênalti, anotado após intervenção do VAR. O Fla começou melhor a partida, mas viu o Athletico subir muito de produção e ameaçar o triunfo na etapa final.

Com o resultado, os paranaenses completaram nove jogos sem vitórias, enquanto os cariocas chegaram à 12ª partida seguida invictos. Na próxima quarta (4), as equipes decidem no Maracanã a vaga nas quartas do torneio.

Após o duelo em Curitiba, as equipes voltam suas atenções para o Brasileiro. No domingo (1º), o Fla receberá a visita do São Paulo, às 16h, no Maracanã. Já o Athletico visitará o Sport, 16h, na Ilha do Retiro.

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Richard (Lucho), Christian (Wellington) e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Fabinho). T.: Paulo Autuori

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Léo Pereira, Noga e Filipe Luís (Renê); Thiago Maia, Willian Arão e Everton Ribeiro; Vitinho (Daniel Cabral), Bruno Henrique e Pedro (Gustavo Henrique). T.: Domènec Torrent

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Isla (FLA)

Gols: Bruno Henrique (FLA), aos 19min do 1ºT