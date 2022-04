Homem que jogou celular em Lucas Silva é proibido de ir a jogos por 1 ano

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Internacional que arremessou um celular em Lucas Silva, durante Gre-Nal da semifinal do Campeonato Gaúcho, foi punido com proibição de ir a jogos do time gaúcho por um ano, além de restrição de acesso a clássicos contra o Grêmio e multa de R$ 1 mil.

Os termos foram definidos em audiência no Juizado do Torcedor, na quinta-feira (7). A ocorrência foi registrada no Gre-Nal 436, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio. Lucas Silva foi atingido durante comemoração do terceiro gol do Grêmio.

O homem foi identificado pelo Internacional e fez acordo no Juizado do Torcedor ao responder por delito de lesões corporais. Ele ainda poderá receber nova punição em julgamento no TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul).

A punição prevê a proibição de acesso aos jogos do time gaúcho por um ano. Até setembro, o torcedor deverá se apresentar a uma delegacia durante as partidas da equipe colorada, mesmo fora do estádio Beira-Rio. O Inter deverá bloquear a venda de ingresso e acesso ao estádio. O homem também ficará fora do estádio nos próximos cinco clássicos entre Inter e Grêmio, independentemente do mando de campo dos confrontos. O termo ainda fala em pagamento de R$ 1 mil, em 12 prestações. O valor será repassado ao IGT (Instituto Geração Tricolor), projeto social organizado pelo Grêmio. O termo circunstanciado é assinado pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier.