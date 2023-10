Homem morre no entorno de São Januário em briga após jogo do Vasco e São Paulo

A Justiça proibiu o estádio de receber torcedores alegando falta de segurança no local. No mês passado, o clube cruzmaltino assinou um acordo para reabrir a arquibancada para os vascaínos. O primeiro jogo foi contra o Coritiba (vitória de 5 a 1) em 21 de setembro.

Ao chegar ao local da ocorrência, eles encontraram Maxwell Lopes ferido. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não sobreviveu. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Barreira do Vasco realizavam patrulhamento na rua Ricardo Machado quando ouviram disparos de arma de fogo.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros na noite desta sábado (8) no entorno do estádio São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, após a partida entre o Vasco e o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

