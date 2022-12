Homem é esfaqueado, e menino de 5 anos sofre traumatismo craniano em comemorações na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo informações da imprensa argentina, houve dois feridos em Mar del Plata nas comemorações pela conquista do título da Copa do Mundo do Qatar pela seleção argentina, no domingo (18).

Um menino de cinco anos foi internado em coma depois de ter sido atingido na cabeça por um pedaço de mármore que caiu de uma estátua de Juan Domingo Perón, na praça San Martín.

E um homem também deu entrada no hospital em estado grave devido a uma facada no braço que afetou a artéria braquial, provocando uma hemorragia maciça.

Os incidentes ocorreram no centro da cidade, onde durante mais de cinco horas milhares de pessoas festejaram o Mundial nas ruas.

A criança, acompanhada da família, estaria na base da estátua no momento em que o pedaço de mármore se desprendeu. Em imagens de vídeo publicadas nas redes sociais, é possível ver muitas pessoas na praça. Algumas estavam em cima do monumento. As autoridades já iniciaram a investigação, recolhendo imagens da praça para tentar identificar o momento do incidente.

Ele foi levado para o Hospital Interzonal Especializado Materno-Infantil, onde se confirmou um grave traumatismo craniano. A equipe médica, então, colocou-o em estado de coma, com ventilação mecânica, para tratar a lesão.

O outro caso também teria ocorrido próximo à praça San Martín. O homem teria sido agredido com a facada durante uma das várias brigas contabilizadas nas ruas. Parte das agressões foi registrada em um vídeo feito com o celular de um frequentador da festa.

Brigas como essas também ocorreram na capital Buenos Aires quando a seleção argentina passou das quartas de final e semifinais da Copa. Segundo o jornal La Nación, os feridos desses episódios ainda estão internados em estado grave.

Outro caso foi registrado pela polícia argentina na noite de domingo. Um torcedor bêbado e com um machucado na cabeça, indicando que havia participado de alguma briga, invadiu a casa de uma mulher no bairro Tiro Federal de Trelew afirmando que ela seria sua mulher. Ela, no entanto, afirmou nunca tê-lo visto antes.

Após ele tê-la agredido verbalmente e ameaçado, a polícia chegou, e o homem foi encaminhado à delegacia.

Na província de Catamarca, no norte do país, três homens foram presos por agressão e furto nas comemorações na praça 25 de Mayo.