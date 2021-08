Holandesa cai no meio da prova dos 1.500 m, mas se levanta e avança à semifinal em primeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A holandesa Sifan Hassan protagonizou uma cena impressionante nas eliminatórias dos 1.500 m. Ela caiu na metade da prova, passou a ser a última colocada, bem distante do pelotão, mas se levantou e ainda conseguiu se classificar em primeiro para as semifinais, que serão disputadas na quarta-feira (4).

