Holanda vence Noruega e garante a última vaga direta da Europa para a Copa de 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda está garantida na Copa do Mundo de 2022. A classificação veio em uma vitória por 2 a 0 contra a Noruega, nesta terça-feira (16), em Roterdã. Os gols da partida foi marcado por Bergwijn e Memphis Depay, o que pouco refletiu o cenário da partida. Durante praticamente 80 minutos, prevaleceu um jogo bastante melancólico por parte dos anfitriões e também da Noruega, que começou a partida dependendo apenas das suas próprias forças para disputar pelo menos uma repescagem.

Com o resultado, a Holanda ficou em primeiro no Grupo G, com 23 pontos, e pega a vaga direta para a Copa. No outro jogo decisivo da chave, a Turquia virou contra Montenegro (2 a 1) e ficou com o segundo lugar que dá direito a disputar a repescagem. A Noruega, que começou a rodada brigando pela repescagem, termina em terceiro e não tem mais chance de disputar o torneio no Catar.

Embora não estivesse com a classificação garantida para a Copa, a Holanda teve as rédeas da partida a todo o momento. Ficando muito com a bola, mas criando pouco, a seleção deixou claro sua proposta de desacelerar a partida, ficar com pelo menos o empate e levar a vaga direta pelo saldo de gols, bastante superior em comparação com a Turquia e Noruega.

Contra a Letônia, a Noruega chutou 25 vezes, mas só cinco foram no alvo e nenhuma terminou nas redes. A pobreza nas finalizações ficou clara mais uma vez contra a Holanda. Sem Haaland, lesionado, a seleção sequer finalizou no primeiro tempo, seja no gol ou para fora. Ödegaard foi a principal referência no time, que só chegou ao ataque na etapa final, mas seguiu fazendo pouco para vencer o jogo e ir à Copa do Catar.

Ciente de que o jogo da Turquia afetaria seu destino nas Eliminatórias, a seleção da Noruega atrasou seu retorno do vestiário. Acontece que a Turquia virou contra Montenegro, mas, mesmo assim, permaneceu com uma postura de "tanto faz" por parte da Noruega, que já estava em terceiro lugar naquela altura. Do outro lado, a Holanda também contribuiu muito para um final de jogo de morno para frio. Somente nos últimos dez minutos, o pouco esforço que fez resultou no gol de Bergwijn, que recebeu de Danjuma na entrada da área e fuzilou para o gol. Já nos acréscimos, Memphis puxou o contra-ataque e recebeu de volta de Bergwijn para deixar o seu e fechar a conta. 2 a 0 placar final.