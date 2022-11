Holanda vence jogo duro contra senegaleses na estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem esperava uma vitória com autoridade dos holandeses, apontados como principais favoritos do Grupo A na Copa do Mundo, viu um duelo equilibrado contra Senegal, decidido com um gol aos 40min do segundo tempo, do jovem Gakpo.

Mesmo sem o astro Sadio Mané, Senegal conseguiu manter os rivais sob controle durante quase todo o confronto, sempre puxando rápidos contra-ataques, principalmente com Ismaila Sarr.

Principal atacante holandês, Memphis Depay começou no banco. O jogador do Barcelona convive desde setembro com uma lesão na coxa esquerda. Cody Gakpo, do PSV, foi o substituto.

Com o 0 a 0 persistindo, o técnico Van Gaal teve de apelar para Depay aos 17min do segundo tempo. Mas manteve Gakpo, em teoria seu substituto, em campo. Deu certo. Aos 40min, o jovem jogador do PSV aproveitou cruzamento perfeito de De Jong para fazer o gol do jogo.

Com oito minutos de acréscimo, a Holanda chegou ao segundo gol praticamente no fim, aproveitando rápido contra-ataque. Depay chutou sem muita força, mas o goleiro Mendy deu rebote, e Klaassen aproveitou.

Com o resultado, Holanda empata com o Equador com 3 pontos no Grupo A e com o mesmo saldo (os equatorianos também venceram por 2 a 0). A próxima rodada colocará as duas seleções frente a frente. Já os senegaleses tentarão se recuperar na Copa diante do Qatar, a seleção da casa. As duas partidas acontecem na sexta (25).

*

SENEGAL

Edouard Mendy; Sabaly; Koulibaly, Cisse e Diallo (Jacobs); Gueye, Kouyaté e Nampalys Mendy; Sarr, Boulaye Dia (Bamba Dieng) e Diatta. T.: Aliou Cissé

HOLANDA

Noppert; Dumfries, Ake, De Light, van Dijk, Blind; Gakpo; De Jong e Berghuis (Koopmeiners); Bergwijn (Klaassen) e Janssen (Depay). T.: Louis van Gaal

Onde: Estádio Al Thumama, em Doha, no Qatar

Quando: Às 13h (de Brasília), desta segunda-feira (21)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliar: Bruno Boschillia (BRA)

Auxiliar: Bruno Pires (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Gakpo (HOL), aos 39', e Klaassen (HOL), aos 53' do segundo tempo

Cartões amarelos: De Ligt (HOL)