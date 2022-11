Holanda quer garantir vaga nas oitavas contra o já eliminado Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A igualdade no placar do jogo da última rodada deixou a Holanda e o Equador empatados na liderança do Grupo A da Copa do Qatar, com quatro pontos cada.

Agora, os holandeses buscam garantir a presença nas oitavas de final nesta terça-feira (29), quando enfrentam o já eliminado Qatar no Al Bayt, em Al-Khor, às 12h (de Brasília).

A seleção holandesa se classifica em caso de vitória ou empate. Em caso de derrota, precisam torcer para que o Senegal perca contra o Equador, também nesta terça-feira -se isto não acontecer, os holandeses continuarão empatados com os rivais equatorianos, e a vaga nas oitavas será definida pelos critérios de desempate (começando pelo saldo de gols).

Apesar dos últimos desempenhos, o técnico Louis Van Gaal afirmou nesta segunda-feira (28) que deve manter o esquema tático.

“Estou pensando no sistema há um ano e meio, talvez mude. Mas ainda não vejo necessidade disso. O Qatar também joga no sistema 5-3-2. Assim, você obtém mais uma partida de xadrez”, comentou.

O técnico também indicou que não tem pressa para utilizar o astro Memphis Depay, que vinha se recuperando de lesão no joelho e ficou no banco de reservas nas duas últimas rodadas.

“Não estamos correndo nenhum risco com Memphis. Precisamos que ele se torne campeão mundial”, disse o técnico, que também reforçou que a seleção fará de tudo para se classificar para a próxima fase.

Nesta terça, a Holanda pode entrar em campo com: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké e Blind; Dumfries, Koopmeiners (Berghuis), De Jong e Blind; Gakpo e Bergwijn (Memphis).

O Qatar, por sua vez, chega à partida já eliminado da fase de mata-mata.

A derrota para o Equador fez a seleção qatari se tornar a primeira a perder a partida de estreia como anfitriã da Copa do Mundo. A derrota para o Senegal na rodada seguinte confirmou os qataris como a segunda seleção de um país-sede a não avançar para as oitavas -a primeira foi a África do Sul, em 2010.

Apesar da eliminação, o técnico Félix Sanchez vê com positividade a partida desta terça-feira. “É especial para os jogadores jogarem contra um time desse calibre. Se você ver como eles se classificam no ranking da Fifa e o que mostraram no passado em Copas do Mundo, fica claro o quão difícil será a tarefa”, disse o treinador, em coletiva.

O técnico também defendeu o desempenho da equipe, considerando a tradição recente do Qatar no futebol. “O Qatar é um país com uma população não tão grande e com 6.000 jogadores de futebol ativos”, comentou. “Acho que não devemos ter vergonha do que mostramos”.

Sem desfalques confirmados, Sánchez pode começar a disputa desta terça com: Barsham; Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed; Ali, Muntari.

Estádio: Al Bayt, em Al Khor (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Bakary Gassama (Gâmbia)

VAR: Redouane Jiyed (Marrocos)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+