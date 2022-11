Holanda está no grupo A na primeira fase da Copa do Mundo 2022

A primeira fase da Copa do Mundo acontece entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

DATAS DE TODOS OS JOGOS DO GRUPO DA HOLANDA (A) NA COPA DO MUNDO 2022

No dia seguinte, a Holanda fará sua estreia. No dia 21 de novembro, os holandeses jogarão contra Senegal, às 13h.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda está no grupo A da primeira fase da Copa do Mundo 2022. A seleção holandesa é acompanhada pelos donos da casa, Qatar, e por Equador e Senegal.

