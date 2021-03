Holan usa a pausa do Paulista para conhecer melhor elenco do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão da FPF (Federação Paulista de Futebol) de oficializar a paralisação do Campeonato Paulista, na quinta-feira (18), trouxe um benefício considerável ao técnico Ariel Holan e sua comissão no Santos: o tempo. Assim, o argentino poderá conhecer ainda mais o seu elenco e trabalhar com tranquilidade, sem pressão, uma vez que chegou à Vila Belmiro há pouco mais de duas semanas.

A paralisação do Estadual pegou a comissão técnica argentina de surpresa, que, no entanto, está disposta a se readaptar. A pausa, em todo caso, foi vista com bons olhos, já que agora o time poderá se preparar melhor para o jogo contra o San Lorenzo (ARG) na terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

Recém-chegados ao clube, Ariel e sua equipe ainda estão conhecendo os jogadores de forma profunda —em questões táticas, técnicas e de habilidade. Com a suspensão do jogo contra a Ponte Preta que iria ocorrer neste final da semana, os estrangeiros irão conseguir observar o elenco com mais tempo, fazer correções e colocar na prática alguns testes.

Além disso, deverão ter os atacantes Kaio Jorge e Marinho, recuperados, à disposição para reformular o time titular. A reportagem apurou que, com o pouco que viu do desempenho da dupla até o momento, Holan já a aprovou.