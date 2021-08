Hipismo brasileiro não consegue medalha na final de saltos por equipes

A terceira medalha é um ouro no individual, com Rodrigo Pessoa, em Atenas-2004.

Seria a quarta medalha do Brasil no esporte, a terceira na mesma competição, de saldo por equipes - Brasil já conquistou duas medalhas de bronze (Atlanta-1996 e Sidney-2000).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O time brasileiro de hipismo, composto por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Yuri Mansur, não conseguiu um lugar no pódio na final no salto por equipes, neste sábado (7), nas Olimpíadas de Tóquio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.