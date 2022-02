Herói dos Rams no Super Bowl foi sustentado pela namorada por sonho da NFL

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cooper Kupp teve grande atuação e foi decisivo para a vitória do Los Angeles Rams sobre o Cincinnati Bengals por 23 a 20 no Super Bowl 56. Tanto que ele não só levou o título como a premiação de melhor jogador da final: recebeu oito passes para 92 jardas e dois touchdowns.

Vivendo o auge aos 28 anos, o wide receiver não teve uma trajetória fácil até realizar o sonho de jogar na NFL (National Football League) e foi até sustentado pela namorada quando eles se casaram. Ele ainda estava na faculdade.

Kupp tinha a faculdade e as obrigações esportivas, mas o dinheiro não era o suficiente para manter o casal. Anna, que já havia desistido de cursar faculdade por conta da distância do namorado, que estava em outra universidade, assumiu os custos financeiros do já marido para deixa-lo focado na profissão.

Mais que isso. Em 2015, Anna trabalhava para conseguir dinheiro e ainda ajudava o marido também ao chegar em casa com algumas sessões de treinamentos complementares.

"Eu ia fazer um treino de crossfit com ela, que dava voltas ao meu redor nesses treinos. Quero dizer, é inacreditável. Sem dúvida, não há dúvida em minha mente, não apenas não estaria aqui onde estou hoje sem ela ou realizando qualquer uma dessas coisas. Eu realmente acredito que poderia não estar aqui [NFL] se não fosse por ela, pelo que me inspirou e me empurrou a fazer", disse à ESPN recentemente.

"Tenho certeza de que se tivéssemos perguntado aos nossos pais por ajuda financeira, eles certamente teriam ajudado. Mas, como casal, pensamos que precisávamos ser capazes de nos separar deles, sermos nós mesmos e cuidarmos de nós mesmos", completou.

Cooper e Anna se conheceram no fim do ensino médio e se casaram com 22 e 21 anos, respectivamente. "Eu sabia que ela era a pessoa com quem eu queria me casar quando nos conhecemos no ensino médio. Disse à minha mãe no dia em que a conheci: 'Vou me casar com essa garota'", afirmou.

O desempenho no ensino médio não foi dos melhores e Kupp teve apenas duas universidades dispostas a fazer propostas. Ele fechou com a Eastern Washington, onde se tornou um dos melhores jogadores de todos os tempos da faculdade. Em 2017, foi draftado pelos Rams na terceira rodada.

Em 2018, teve uma grave lesão ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho e ficar de fora de praticamente toda a temporada. Isso atrapalhou seu desenvolvimento e retardou um pouco seu brilho. Kupp foi melhorando a cada ano até ser bastante premiado com troféus individuais em 2022.

Em 2020, ele já era um jogador importante. Tanto que assinou um contrato de três anos e US$ 47 milhões naquele ano e agora mora em uma mansão de US$ 4,1 milhões em Los Angeles com Anna e seus dois filhos.