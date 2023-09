Herói do São Paulo, Nestor veio do futsal e foi rejeitado pelo Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Nestor Bertalia, ou só Nestor. Foi do pé esquerdo do meia criado em Cotia que saiu o gol que deu o inédito título da Copa do Brasil ao São Paulo. O jogador de 23 anos acertou um chutaço da entrada da área após rebote de bola levantada e empatou o jogo no Morumbi, resultado suficiente após a vitória por 1 a 0 no Maracanã.

FUTSAL NA MOOCA

Rodrigo Nestor deu seus primeiros chutes no futsal. Ele foi 'federado' aos seis anos pelo Olaria, da Cohab II de Itaquera. Anos depois migrou para o Juventus da Mooca e levou o prêmio Tênis de Ouro no sub-11.

Nestor ficou no Juventus até os 12 anos e venceu uma final em cima do Corinthians, quando chamou atenção do clube.

TRANSIÇÃO PRO CAMPO E NÃO DO CORINTHIANS

Nestor demorou a começar a jogar no campo. Ele começou no EC José Bonifácio, também da Cohab II de Itaquera. O volante é um são-paulino que nasceu em uma das regiões mais corintianas da capital.

Ele fez um teste no Corinthians na época e acabou rejeitado pela equipe. Logo depois, foi chamado para um teste no Tricolor e passou.

MUDANÇA E VIAGENS

Por causa do emprego do pai, Nestor se mudou para Itupeva, a 70km da capital. Nessa época, ele já jogava no São Paulo, no campo, e continuava no Juventus, no futsal.

Nestor fazia a viagem para São Paulo quase todos os dias para treinar ou jogar. De segunda e quarta era no Tricolor, de terça e quinta no Juventus. No fim de semana ele disputava os campeonatos.

Com quase 13 anos, veio o teste final no São Paulo e Nestor passou. O volante foi convidado para se alojar no clube e passou a estudar no Colégio Objetivo de Cotia, educação bancada pelo São Paulo - que era exigente.

"Se você fosse mal na época, você não treinava ou passava a não poder morar mais no CFA de Cotia, e tinha de pegar condução todos os dias de novo", lembra Nestor.

MADE IN COTIA

O volante empilhou conquistas na base do São Paulo. Foi bicampeão paulista sub-17, levou o Brasileiro de Aspirantes, a Copa do Brasil sub-20 e a Copinha de 2019.

Após o título da Copa São Paulo, foi promovido ao profissional por Fernando Diniz. Foi na temporada seguinte que se firmou na equipe de cima.Foi campeão paulista com Hernán Crespo em 2021 dando assistência para Luciano na final. Teve seu contrato renovado naquele ano. Ao todo, jogou 55 jogos dos 69 totais.

PROTAGONISTA E DECISIVO

Neste ano, Nestor assumiu a camisa 11 do Tricolor em um claro sinal do protagonismo que teria. Ele já tinha liderado o elenco em assistências na temporada 2022, com 11 passes.

As assistências em finais também cresceram. Depois do Paulistão de 2021, ele também deu passes para gol na final estadual de 2022 e na Copa do Brasil deste ano.

O gol marcado no Morumbi foi o primeiro em finais, mas a quarta participação direta em gols em decisões.