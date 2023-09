Hermoso fica fora de primeira convocação da Espanha após a Copa feminina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jogadora Jenni Hermoso, beijada por Luis Rubiales após a final da Copa do Mundo, foi ausência na primeira convocação da seleção espanhola depois do ocorrido.

Montse Tomé fez hoje sua primeira convocação à frente da seleção espanhola. A nova treinadora da equipe também falou à imprensa pela primeira vez desde que assumiu o cargo.

A técnica optou por deixar Jenni Hermoso, atacante de 33 anos, fora da convocação. A jogadora foi beijada na boca por Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola, após a final da Copa do Mundo. A atleta formalizou denúncia contra o dirigente por agressão sexual e coerção. Ele renunciou ao cargo, afirma que o beijo foi consentido e se diz "perseguido".

"Estamos com Jenni em tudo e, com todas as jogadoras, a melhor forma de ajudar é estar com elas e escutá-las. A melhor maneira de protegê-la é assim (não a convocando), já trabalhei muito com ela", afirmou Montse Tomé.

Vinte jogadoras que protestaram por mudanças na Federação Espanhola foram convocadas por Tomé. As atletas, dentre as quais 15 foram campeãs do mundo, assinaram carta exigindo transformações estruturais na entidade.

"Nenhuma jogadora me pediu para não ser convocada", afirmou a técnica.

Cinco jogadoras que renunciaram à seleção antes da Copa do Mundo voltaram a aparecer na lista. São os casos de Mapi León, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Lucía García e Patri Guijarro.

A Espanha estreia pela Liga das Nações na próxima semana. La Roja inicia a trajetória no torneio no dia 22, fora de casa contra a Suécia, e volta a campo quatro dias depois, contra a Suíça, em Córdoba.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO ESPANHOLA FEMININA

Goleiras: Misa Rodríguez, Cata Coll e Enith Salón

Defensoras: Irene Paredes, Laia Alexandri, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle e Mapi León

Meio-campistas: Aitana Bomatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira e Rosa Márquez

Atacantes: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona Caldentey e Lucía García