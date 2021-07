Hebert Conceição estreia com vitória e avança às quartas no boxe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Hebert Conceição estreou no boxe categoria até 75kg na manhã desta quinta-feira (29) nas Olimpíadas de Tóquio. Ele venceu o boxeador chinês Erbieke Tuoheta por decisão dividida dos juízes. Agora, ele enfrenta o vencedor da luta entre Fanat Kakhramonov, do Uzbequistão, e Abilkhan Amankul, do Cazaquistão. A luta será às 6h18 (de Brasília) do domingo (1º).

O primeiro round foi bastante estudado e equilibrado. O chinês tentava atingir o brasileiro com golpes mais longos mas Hebert, com velocidade, conseguia desviar dos golpes. O brasileiro, por sua vez, conseguiu encaixar mais golpes e garantiu a vitória por unaniminade na primeira etapa.

O segundo round foi totalmente equilibrado. Hebert forçou alguns golpes, mas Tuoheta cresceu no ringue. O duelo se tornou ainda mais equilibrado, e os juízes encerraram divididos, com três decidindo pela vitória do chinês e dois, do brasileiro.

No último round, os dois tentaram pontuar o máximo possível. Ambos abriram mais a guarda e acabaram sofrendo mais golpes. De novo, três jurados decidiram pela vitória de Tuoheta. No entanto, na soma das notas, Hebert conquistou a vitória nas decisões.