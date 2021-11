HBO Max compra direitos de streaming e vai transmitir Paulista a partir de 2022

Depois do fim do vínculo com a Globo, esse é o terceiro acordo firmado pela FPF para a transmissão do Estadual a partir de 2022.

A transmissão do YouTube será em streaming aberto, ou seja, para todos que acessarem a plataforma. No caso da HBO Max, será restrita a assinantes, um streaming fechado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TNT Sports adquiriu os direitos de transmissão em streaming do Campeonato Paulista de Futebol e exibirá partidas do torneio pelos próximos quatro anos em sua plataforma, a HBO Max, que já possui a Liga dos Campeões da Europa.

