Hansi Flick substituirá Löw no comando da Alemanha após a Eurocopa

O primeiro treinador campeão tanto da Copa do Mundo como da Eurocopa, inclusive, foi um alemão: Helmut Schön, campeão da Euro em 1972 e mundial em 1974 com a Alemanha, de Franz Beckenbauer.

De 2018 para cá, os alemães acumularam resultados decepcionantes: eliminação na fase de grupos no Mundial de 2018, rebaixamento na Liga das Nações e uma goleada por 6 a 0 para a Espanha em novembro do ano passado, a segunda pior derrota da seleção na história.

Em março, Löw anunciou que deixaria o comando da Alemanha após 15 anos à frente da seleção. Nesse período, ele conquistou a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

O treinador do Bayern era tido como o favorito para treinar a seleção ao ter anunciado que não iria continuar no clube, pelo qual ganhou sete títulos, entre os quais estão a Champions 2019/2020 e a edição 2020 do Mundial de Clubes, disputada este ano devido à pandemia de Covid-19.

