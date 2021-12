Hamilton se recupera e lidera 2º treino em Abu Dhabi; Verstappen é 4º

Nos segundos finais do treino, Kimi Raikkonen bateu sua Alfa Romeo na curva 14 e danificou o carro tanto na frente quanto atrás. O finlandês saiu do carro sem dificuldades.

Nos primeiros 20 minutos do segundo treino livre, Hamilton liderava com 1min24s126, o melhor tempo do dia até então.

Esteban Ocon (Alpine) e Valtteri Bottas (Mercedes) fecharam o top 3. Max Verstappen, da Red Bull, foi apenas o quarto mais rápido, a 0s641 do britânico. Hamilton se recuperou após ser apenas o terceiro no primeiro treino livre, mais cedo. Ele viu Verstappen liderar, seguido por Bottas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o mais rápido e liderou o segundo treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1, nesta sexta-feira (10). O britânico cravou 1min23s691 em sua melhor volta no circuito de Yas Marina.

