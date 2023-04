Hamilton revela futura viagem espacial ao redor da Lua com Elon Musk

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton revelou que recebeu a promessa de uma viagem ao espaço do CEO da Space X, Elon Musk. A empresa Space X anunciou que levaria seu primeiro passageiro, Dennis Tito, ao redor da Lua no final do ano passado.

A Blue Origin, de Jeff Bezos, chegou até agora a 100 km, aceita como a altitude em que o espaço sideral começa, Musk está tentando superá-lo.

Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo informações da Forbes na data de hoje (1º).

O que Hamilton disse:

"Elon esteve na minha festa em Austin nos últimos anos. É como um jantar que eu tenho", disse Hamilton durante um evento para fãs no Grande Prêmio da Austrália.

"Não é nada fácil falar com alguém assim. Porque sua mente está expandida. É em outro nível, sabe? Então eu fico todo nervoso quando estou com ele. Mas é claro que eu falo com ele sobre nós pousarmos na Lua? Onde é que vamos a seguir?", comentou.

"Então eu vou sim, em algum momento. Vou deixar algumas outras pessoas irem primeiro porque essas coisas explodem no caminho! E ele está falando em ir a Marte, mas estou pronto para ir ao espaço a qualquer momento. Eu disse a ele que pilotaria o navio, mas acho que é tudo automatizado", completou.