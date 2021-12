Hamilton recebe o título de Cavaleiro das mãos do príncipe Charles e vira Sir

Hamilton é o maior vencedor ao lado do alemão Michael Schumacher. Em 2009, um ano depois de vencer o seu primeiro campeonato de F1, ele foi reconhecido como Membro da Ordem do Império Britânico.

O piloto da Mercedes perdeu a chance de ganhar o oitavo título da F1, algo inédito na principal categoria do automobilismo, no domingo (12). Ele terminou em segundo lugar no GP de Abu Dhabi e viu o holandês Max Verstappen, 24, levantar a taça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete vezes campeão de Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton, 36, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, nesta quarta-feira (15). A cerimônia foi realizada no Castelo de Windsor e o título foi entregue pelo príncipe Charles, de Gales.

