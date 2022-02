Hamilton promete voltar mais forte após 'perder a confiança na F1

"Desta vez [essa reflexão] foi agravada por um fator significante. Ultimamente, em um esporte que amei minha vida toda, há um momento em que obviamente perco um pouco da fé no sistema", afirma o piloto da Mercedes, que perdeu o título de 2021 para Max Verstappen após decisões polêmicas do então diretor de prova Michael Masi, demitido da F1 na quinta (17).

"Claro que, no final de cada temporada, você pensa se está disposto a continuar investindo o tempo e esforço necessários para ser campeão. Muita gente subestima isso, mas há muitas variáveis. Não é só aparecer e dirigir", diz Hamilton em entrevista ao site Motorsport, tratando o que ocorreu no controverso GP de Abu Dhabi como algo grave.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A perda do título em 2021 e o sumiço da vida pública desde a última temporada mudaram Lewis Hamilton. No dia do lançamento do novo carro da Mercedes, o heptacampeão de Fórmula 1 admitiu ter perdido um pouco da fé na categoria, mas quer transformar a frustração em motivação.

