Hamilton bate Verstappen e é pole no Qatar; veja grid de largada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino classificatório do GP do Qatar, antepenúltima etapa da temporada da Fórmula 1, teve Lewis Hamilton (Mercedes) fazendo a pole position, neste sábado (20), à frente do rival pelo título Max Verstappen (Red Bull). O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou em terceiro.

Sem grandes incidentes e confusões, a surpresa ficou com a má atuação de Sergio Pérez (Red Bull), companheiro de Verstappen. Ele foi eliminado no Q2 e vai largar na 11ª posição amanhã.

Q1

O dia realmente não foi de Nikita Mazepin (Haas), último colocado na temporada. O russo, que já havia sofrido com problemas nos treinos livres, teve parte da asa quebrada em sua primeira volta rápida e precisou ir para os boxes.

Até os últimos cinco minutos do Q1, as Mercedes dominavam e tinham as duas primeiras colocações com Bottas e Hamilton, respectivamente. Verstappen, no entanto, baixou 1:22.000 pela primeira vez e deixou a Red Bull parcialmente na ponta.

A resposta da escuderia alemã veio nos últimos segundos do cronômetro: Hamilton caprichou e foi quase 0,1 segundo mais rápido do que o holandês, garantindo a liderança da sessão.

Os cinco pilotos com piores tempos e que ficaram fora do Q2 foram: Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

A parte intermediária do treino foi decidida nos detalhes - isso porque a diferença entre o 1° e o 12° colocado, até os dois minutos finais da sessão, era de apenas um segundo - Hamilton, com 1:21.682, liderou.

Adaptados à pista de Losail, os carros da AlphaTauri (Gasly e Tsunoda) e da Alpine (Alonso e Ocon) surpreenderam e avançaram ao Q3.

O destaque negativo, por outro lado, ficou para Sergio Pérez, parceiro de Red Bull de Verstappen, que ficou fora do top 10 e vai largar amanhã apenas na 11ª posição.

Os eliminados da vez, além do mexicano, foram Lance Stroll, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e George Russell.

Q3

Mais agressivos, os dez pilotos "sobreviventes" usaram os pneus macios em busca da liderança do grid.]

Hamilton virou 1:21.262 em sua primeira tentativa e liderou parcialmente a sessão, novamente 0,1 segundo à frente de Verstappen - Bottas, neste momento, marcou o 3° melhor tempo.

Os minutos finais foram de sorte para o britânico, já que o pneu do carro de Gasly furou e, após a bandeira amarela, ninguém teve a chance de melhorar o seu tempo - apenas o próprio Hamilton havia feito uma nova volta antes do incidente com o francês.

Veja o grid de largada do GP do Qatar

1 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Valtteri Bottas (Mercedes)

4 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

5 - Fernando Alonso (Alpine)

6 - Lando Norris (McLaren)

7 - Carlos Sainz (Ferrari)

8 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9 - Esteban Ocon (Alpine)

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

11 - Sergio Pérez (Red Bull)

12 - Lance Stroll (Aston Martin)

13 - Charles Leclerc (Ferrari)

14 - Daniel Ricciardo (McLaren)

15 - George Russell (Williams)

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17 - Nicholas Latifi (Williams)

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19 - Mick Schumacher (Haas)

20 - Nikita Mazepin (Haas)