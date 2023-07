Haiti surpreende e faz jogo duro, mas Inglaterra vence em estreia

Com a revelação Melchie Dumornay em destaque, as haitianas mostraram que darão trabalho nesta Copa do Mundo Feminina

Brisbane/Austrália - Não foi a estreia que se esperava da Inglaterra na Copa do Mundo Feminina da Fifa Austrália e Nova Zelândia 2023. Mesmo com mais posse bola, as Lionesses estiveram longe de encantar e conseguiram vencer o Haiti por apenas 1 a 0 em sua estreia na competição neste sábado (22). Com o resultado, o país soma os três primeiros pontos no Grupo D, informou a Fifa*.

O maior destaque do jogo, no entanto, foi do Haiti: a jovem Melchie Dumornay, a revelação de 19 anos do Lyon levantou a arquibancada a cada toque na bola.

Gol de pênalti

De acordo com a Fifa, o gol da vitória foi marcado ainda na etapa inicial, em cobrança de pênalti convertida pela meia-atacante Georgia Stanway aos 29 minutos.

O nome de Stanway, claro, será aquele que irá figurar nos registros para a história quando esse confronto for revisitado no futuro. Mas nenhuma outra jogadora brilhou mais em Brisbane do que Melchie Dumornay. Explosiva e arrojada, ela foi a responsável por criar o maior número de chances durante o encontro. E a torcida não deixou esse detalhe passar despercebido. A cada toque na bola de Dumornay, a euforia era clara nas arquibancadas.

Segundo a Fifa, a meio-campista de 19 anos era disparada a atleta favorita dos torcedores. Dá para entender por que o gigante europeu Lyon foi buscá-la ainda em 2022.

Haiti leva perigo

As haitianas ainda tiveram grande chance para marcar com Roseline Eloissaint aos 38 minutos da etapa final, mas a goleira Mary Earps operou milagre com os pés e segurou a vitória magra.

A Inglaterra agora volta a campo contra a Dinamarca na próxima sexta-feira (28) enquanto o Haiti enfrenta a China no mesmo dia.

O número

Nenhuma outra seleção levou a campo tantas jovens jogadoras entre suas titulares como o Haiti até aqui na Copa do Mundo Feminina 2023. Ao todo, quatro atletas com menos de 18 anos começaram a partida contra a Inglaterra.

(*) Informações da Fifa