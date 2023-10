Haaland volta a marcar, City vence Brighton e mantém liderança do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City fez o dever de casa para se manter na liderança da Premier League ao vencer neste sábado (21) o Brighton por 2 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra, pela 9ª rodada.

O City dominou desde o início, criando oportunidades no lado esquerdo e controlando a posse de bola. Brighton lutou para sair da defesa, marcou, mas teve poucas chances efetivas.

Haaland voltou a brilhar após um pequeno jejum de três jogos pelo City. O norueguês fez o segundo da partida enquanto Julián Álvarez abriu o marcador. Ansu Fati marcou para os visitantes.

Os Blues começaram a rodada em 2º -atrás do Liverpool- mas retornaram à liderança ao somar 21 pontos com a vitória. Mesmo derrotado, a combinação de resultados das demais partidas fizeram o Brentford permanecer na 15ª com 10.

Agenda da semana. O próximo desafio da equipe de Guardiola é diante do Young Boys, pela Liga dos Campeões, na próxima quarta (25), já o Brighton encara o Ajax, pela Europa League, na quinta (26).

Como foi o jogo

Domínio absoluto no 1º tempo. O City dominou completamente o jogo, especialmente pelo lado esquerdo, e conseguiu realizar três finalizações nos 11 minutos minutos. Por outro lado, o Brighton enfrentou dificuldades para sair da defesa, tendo posse de bola limitada (apenas 33%) e avançando apenas em jogadas de contra-ataque.

Brighton não consegue sair. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, a partida esfriou um pouco, mas o City manteve o controle absoluto. Mesmo nesse momento, a equipe explorou as fraquezas na saída de bola do adversário, buscando ampliar ainda mais sua vantagem.

Bobby Charlton. Durante a partida, os torcedores foram informados sobre a morte por causa natural do ex-futebolista de 87 anos, considerado uma lenda do futebol inglês. Em sua carreira de 17 anos como jogador pelo United, ele disputou 758 partidas e marcou 249 gols. Pela seleção inglesa jogou 103 vezes e marcou 49 gols.

Em vantagem, o City jogou com mais tranquilidade no segundo tempo e confirmou a vitória. O time foi menos dominante em termos numéricos no, tomou pequenos sustos do Brighton a exemplo de um gol, porém teve mais facilidade para encontrar espaços, subiu a marcação, valorizou a posse de bola e criou boas chances no final.

Gols e melhores momentos

1 x 0. O City abriu o placar aos 6' com Doku, que buscou a linha fundo pela esquerda e tocou para Julián Álvarez, logo atrás, chutar e fazer o dele.

Não deu para Welbeck. O atacante sentiu a perna direita ainda aos 15' do primeiro tempo e deixou a partida para entrada de Ferguson.

2 x 0. Aos 18', a bola sobrou para Haaland após cobrança de falta e não perdoou na finalização de pé esquerdo e mandou direto para o gol.

City assusta. Doku chegou até a linha de fundo aos 37' e rolou para a entrada da área para Bernardo Silva receber e ajeitar para a perna boa, mas acabou sendo desarmado pela marcação.

Boa chance para o Brighton. Na volta para a segunda etapa, Ortega errou saída de bola aos 6' e entregou para Gross, do Brighton, que, mesmo de cara com o gol, chutou para fora.

Haaland tenta ampliar. Erling recebeu boa bola de Foden aos 21', encarou Igor dentro da área, puxou para o pé esquerdo e bateu firme, mas Steele apareceu para defender.

Ortega vira uma parede. Na melhor chance do Brighton na partida, Mitoma recebeu de frente para o gol, mas Ortega saiu da área e deu um chutão para tirar a bola e evitar o gol.

2 x 1. Ansu Fati entrou no lugar de João Pedro e aproveitou contra-ataque e cruzamento de Mitoma para aparecer e empurrar para o gol aos 27'.

Está fora. Akanji tomou o segundo cartão amarelo por puxar Ansu Fati e foi expulso da partida aos 49'