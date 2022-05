Haaland presenteia jogadores do Dortmund com relógios de R$ 78 mil

Ainda segundo o jornalista italiano, o salário de Haaland será de R$ 2 milhões por semana, no "mesmo nível de De Bruyne". Dessa forma, os relógios comprados não devem interferir na conta bancária do norueguês.

Já anunciado pelo City, jogador de 21 anos reforçará a equipe inglesa a partir de 1º julho deste ano. O clube não divulgou o valor investido, mas segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o time de Manchester vai pagar a cláusula de liberação do atacante com o Dortmund, no valor de R$ 325 milhões, mais uma quantia de comissão.

Segundo o jornal "The Bild", o norueguês desembolsou uma pequena fortuna em relógios para jogadores e membros da comissão técnica do vice-campeão alemão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Manchester City para a próxima temporada, o atacante Erling Haaland vive clima de despedida no Borussia Dortmund, e resolveu presentear os agora ex-companheiros de time.

