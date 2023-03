Haaland faz 5 gols, City goleia Leipzig e avança às quartas da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City segue vivo em busca do título inédito da Liga dos Campeões. A equipe comandada por Pep Guardiola contou com atuação de gala de Haaland e venceu o RB Leipzig por 7 a 0, nesta terça-feira (14), no Etihad Stadium, avançando às quartas de final da Champions.

Haaland marcou um hat-trick ainda na etapa inicial e balançou a rede mais duas vezes após o intervalo. O primeiro tento do camisa 9 saiu em cobrança de pênalti aos 20 minutos de jogo, o segundo aos 23, o terceiro aos 47; o quarto aos nove e o quinto aos 13 do tempo complementar. Os outros gols do City foram de Gundogan, aos 4, e de Kevin De Bruyne, aos 46 do segundo tempo.

O atacante norueguês se tornou um dos três jogadores que anotaram cinco gols em uma mesma partida de Champions. Ele igualou Lionel Messi e o brasileiro Luiz Adriano. Haaland também assumiu a artilharia da atual edição, com dez gols, ultrapassando Salah.

O clube inglês agora espera a definição dos demais classificados às quartas para a realização do sorteio que definirá o seu adversário na próxima fase.

O JOGO

Jogando em casa, os ingleses não tomaram conhecimento do adversário. O Leipzig acabou não resistindo à artilharia do City logo no início após ter arrancado o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Alemanha.

Haaland foi o grande destaque do confronto. Ele marcou dois gols em um intervalo de três minutos e ainda anotou mais três para "compensar" a atuação apagada no duelo anterior.

O primeiro gol veio após uma intervenção polêmica do VAR. A tecnologia indicou a revisão de uma jogada em que a bola resvalou no braço de Henrichs na área após cobrança de escanteio. O lance passou inicialmente despercebido, tanto que os jogadores do City nem sequer reclamaram, mas o árbitro assinalou a penalidade.

Depois de inaugurar o placar, o City promoveu uma avalanche de gols e Haaland até queria mais, mas foi substituído aos 19 do segundo tempo. Ele saiu ovacionado do estádio, animando a torcida com a esperança do fim de um tabu.

O clube inglês chegou recentemente a bater na trave, mas ainda não possui uma conquista da Champions em sua história. Desde o início da 'Era Guardiola', a equipe parou oitavas em 2016/17, nas quartas em 17/18, 18/19, 19/20, na semifinal em 21/23, e foi vice-campeã em 20/21.

GOLS E DESTAQUES

Haaland perde chance. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Aké lançou Haaland, que venceu na corrida de Gvardiol e desviou com o biquinho, mas o goleiro defendeu

1x0. Aos 20, o VAR entrou em ação devido a uma possível infração após a bola tocar no braço de Henrichs na área. O árbitro checou a jogada e assinalou a penalidade. Haaland foi para a cobrança e bateu rasteiro, cruzado, para inaugurar o placar.

2x0. Três minutos depois, Haaland ajeitou para De Bruyne na entrada da área, que bateu colocado e carimbou o travessão. O rebote voltou para o camisa 9 do City, que marcou de cabeça o segundo no jogo

Quase o 3º. Aos 31, Haaland foi acionado mais uma vez e mandou uma bomba, mas Blaswich defendeu o que seria o hat-trick do norueguês.

3x0. Nos acréscimos do primeiro tempo, De Bruyne cobrou escanteio na medida e Rúben Dias cabeceia na trave. A bola sobra na linha e Haidara tenta tirar, mas Haaland aparece e empurra para dentro da rede.

4x0. Aos 4 do segundo tempo, Gundogan recebeu passe de Grealish, fintou a marcação e bateu colocado, no cantinho, sem chance para Blaswich.

5x0. Aos 9, Haaland aproveitou um bate-rebate na pequena área após cobrança de escanteio e marcou o seu poker-trick.

6x0. Aos 13, Mahrez arriscou após cobrança curta de escanteio e o goleiro espalmou no pé de Haaland, que não desperdiçou o rebote.

7x0. Aos 46, De Bruyne recebeu na entrada da área, ajeitou e acertou o ângulo para fechar o contador.