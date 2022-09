Haaland e Lewa marcam na rodada e acirram disputa pela Chuteira de Ouro

Haaland já fez 11 gols na atual temporada. Lewandowski, oito. Por mais incrível que pareça, nenhum deles é o líder, por enquanto, da corrida pela Chuteira de Ouro de 2022/23. Amahl Pellegrino, que joga no modesto Bodo/Glimt, da Noruega, já fez 19 gols e é o atual líder da corrida pela Chuteira de Ouro. Neymar e Mbappé, craques do Paris Saint-Germain e que começaram a temporada com muitos gols, também estão atrás de Pellegrino e até de outros nomes menos badalados.

