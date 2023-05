Haaland é eleito o jogador da temporada no Campeonato Inglês

O atacante é o artilheiro do Campeonato Inglês com 36 tentos e quebrou o recorde de maior número de gols na liga em uma mesma temporada. Antes dele, Andy Cole e Alan Shearer haviam marcado 34.

Este é o segundo prêmio de melhor jogador da temporada no Campeonato Inglês que o atacante recebe nesta semana. Anteriormente, ele foi premiado pela Associação dos Jornalistas de Futebol, com 82% dos votos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.