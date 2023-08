Haaland decide, e City estreia no Inglês com vitória; De Bruyne se machuca

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Burnley por 3 a 0, em Turf Moor, na partida que abriu o Campeonato Inglês 2023/24.

Erling Haaland (duas vezes) e Rodri marcaram os gols do City. O centroavante deixou sua marca aos 4 e aos 36 minutos do primeiro tempo. O volante fechou a conta aos 30 da etapa final.

Kevin De Bruyne se lesionou. O belga do Manchester City aparentou sentir dores nas pernas e pediu para deixar o campo ainda no primeiro tempo.

O City joga novamente na próxima quarta-feira (16), contra o Sevilla, pela Supercopa da Uefa. O compromisso seguinte pelo Campeonato Inglês será no sábado (19), diante do Newcastle. Já o Burnley só volta a campo no dia 27, quando recebe o Aston Villa, pois a partida contra o Luton Town foi adiada devido a reformas no estádio do rival.

COMO FOI O JOGO

O City controlou o primeiro tempo. O gol de Haaland no início da partida deu ainda mais tranquilidade à equipe de Guardiola para trabalhar com longas posses de bola. O Burnley se dedicou na marcação, incomodando a saída adversária e se postando rapidamente na defesa. Os Citizens tiveram 76% de posse de bola na etapa inicial.

Haaland mostrou que segue no mesmo ritmo da temporada passada. O atacante precisou de nove toques durante toda a primeira etapa para decidir o jogo. As duas finalizações do norueguês terminaram em bola na rede.

O City seguiu soberano na etapa final. O Burnley tentou aumentar a pressão na saída de bola, mas os jogadores na retaguarda adversária trocaram passes com tranquilidade. Ederson não foi forçado a fazer defesas no segundo tempo. O time de Guardiola fechou a conta com Rodri.