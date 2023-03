Há um mês do Campeonato Brasileiro, técnicos visitam equipe do JC de Itacoatiara

Manaus/AM - Uma equipe da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) visitou nessa quinta-feira (23) o time do JC Futebol Clube, representante do Amazonas para o Campeonato Brasileiro Série A2. O time feminino recebeu mais de R$ 600 mil de investimento, em forma de patrocínio, para participar de competições nacionais e estaduais.

“O Governo do Amazonas, por meio da Faar, nos anos de 2021 e 2022, investiu no clube de futebol feminino de Itacoatiara. Além de incentivar a participação da equipe no Campeonato Amazonense e no Brasileirão Série A2. Esse clube já tem seu espaço no futebol brasileiro e é de suma importância o apoio financeiro para que possam subir para elite do futebol”, ressaltou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O presidente do JC Futebol Clube, João Carlos Dias, ressaltou que esse apoio é fundamental na preparação das atletas

Natural do município de Itacoatiara, Fabíola Pacheco que atua na posição de centroavante, destaca sua felicidade por representar o time de sua cidade. “Meu sentimento é de felicidade, porém de responsabilidade, pois sabemos que estamos representando o povo da minha cidade. A expectativa é grande para as competições, estamos em uma pré-temporada em altíssimo nível, agora focar no acesso ao campeonato”, comentou.

Temporada de 2023

Há um mês para o início do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, a edição de 2023 conta com 16 clubes que disputarão o título e o acesso para a Série A1 do futebol feminino. A primeira fase da competição está prevista para começar no dia 15 de abril