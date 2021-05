Há sete dias livre do ban na Fifa, Santos dá tempo a Diniz por reforços

O novo comandante santista teve a semana livre para preparar a equipe para seu próximo desafio, contra o The Strongest (BOL), na próxima terça-feira (18), fora de casa, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partir disso, ele deve se sentar com a diretoria para começar a conversa sobre reforços.

"Difícil falar em melhor que a molecada. Como achar um zagueiro que joga melhor que o Kaiky hoje? Podem vir reforços e buscar posição, mas jovens vão marcando território. Temos que reforçar com quem vista a camisa e não sinta o peso, jogue com naturalidade", disse o técnico em entrevista coletiva.

Kaiky e Gabriel Pirani, por exemplo, são vistos com bons olhos e devem ser mantidos no time titular. Diniz vê o zagueiro, apesar de precoce, com futuro brilhante, e aposta na qualidade do meia na criação das jogadas.

Diniz iniciou seus trabalhos na última segunda-feira (10) e ainda está tendo os primeiros contatos com os jogadores, sobretudo os mais jovens, que compõem a maior parte do elenco. Sendo assim, o técnico prefere fazer alguns testes para só depois pedir uma ida da diretoria ao mercado.

