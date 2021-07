Gustavo Tsuboi perde nas oitavas e está eliminado do tênis de mesa nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após duas vitórias consecutivas, Gustavo Tsuboi teve dificuldades contra Lin Yun-ju, do Taipei. O jovem, número seis do mundo, venceu por 4 a 2 pelas oitavas de final do tênis de mesa nas Olimpíadas de Tóquio. O resultado elimina o representante do Brasil.

Com parciais de 11/5, 11/7, 11/2, 9/11, 9/11 e 13/11, o adversário de Tsuboi mostrou superioridade no começo da partida. O brasileiro tentou uma reação, mas não foi o suficiente para garantir a classificação.

Tsuboi se tornou o terceiro brasileiro a chegar a esta fase do tênis de mesa em uma Olimpíada. Antes, Hugo Oyama, em Atlanta-1996, e Hugo Calderano, no Rio-2016, já haviam atingido tal marca.

O primeiro set foi de superioridade do atleta do Taipei. Yun-ju levou a melhor com 11 a 5, fazendo 1 a 0 na partida. No segundo set, a disputa foi mais equilibrada, mas ainda assim o adversário de Tsuboi venceu por 11 a 7 e abriu a vantagem de 2 a 0.

O jovem número 6 do mundo voltou a impor pressão no terceiro set e não deu tempo para o brasileiro pensar em como reverter a situação. Yun-ju venceu por 11 a 2, deixando o placar em 3 a 0.

No quarto set, o jogo começou um pouco mais disputado, mas o adversário soube neutralizar a pressão imposta por Tsuboi, que usou de sua experiência para conseguir vencer seu primeiro set. Com uma parcial de 11 a 9, o brasileiro se manteve vivo na disputa. Após a derrota, Yun-ju voltou para o quinto set e viu Tsuboi impecável, colocando a experiência em jogo e vencendo por 11 a 9, deixando o jogo em 3 a 2.

O sexto set foi um dos mais disputados entre os dois. Enquanto o jovem demonstrava muita frieza, Gustavo colocou emoção na partida, buscando o resultado. Porém, o atleta do Taipei venceu por 13/11, fechando a partida.