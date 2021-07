Gustavo Tsuboi, do tênis de mesa, cai nas oitavas de final

A marca pode ser superada ainda nesta edição dos Jogos, porém, já que o Brasil ainda segue vivo nas disputas do tênis de mesa, com Hugo Calderano. Às 8h30, ele enfrenta o sul-coreano Woo-jin Jang, também pelas oitavas de final.

Tsuboi perdeu os três primeiros sets e jogou uma partida de recuperação. Chegou a ter o set point no sexto e, portanto, a chance de levar a partida para o set de desempate, mas desperdiçou a chance e acabou derrotado. De qualquer forma, sua campanha (oitavas de final) iguala a melhor marca do Brasil em Olimpíadas.

