Guiné anuncia desistência das Olimpíadas de Tóquio devido Covid-19

Além da Guiné, a Coreia do Norte também anunciou em abril que não participaria dos Jogos para proteger seus atletas da pandemia do coronavírus.

"Devido ao ressurgimento de variantes da Covid-19, o governo, preocupado em preservar a saúde dos atletas guineenses, decidiu com pesar pelo cancelamento da participação", escreveu Sow em uma carta enviada ao presidente do Comitê Olímpico do país, divulgada pela AFP.

