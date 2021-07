Guilherme Toldo perde para japonês na esgrima e está fora das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O esgrimista Guilherme Toldo estreou com derrota nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta segunda-feira (26). O brasileiro enfrentou o japonês Toshiya Saito no florete individual e foi eliminado ao perder por 15 a 10. Esta é única prova que Toldo disputaria nos Jogos.

Com apenas 15 segundos de combate e em sua primeira tentativa de ataque, Guilherme quebrou a lâmina do florete e precisou trocar a arma. No fim do round, vencido pelo japonês por 7 a 3, o brasileiro interrompeu o combate para questionar a pontuação e o funcionamento do sensor do seu florete. Nesta prova, apenas os toques no tronco do adversário são válidos, e cada toque representa um ponto.

Guilherme começou o segundo round vibrando por somar dois toques seguidos, mas contestou novamente a arbitragem por conta de uma pontuação. Na sequência, o japonês ampliou a vantagem.

Pelas regras da esgrima, o duelo pode ser encerrado antes dos três rounds caso um dos oponentes alcance os 15 pontos. E Guilherme evitou que isso acontecesse no segundo round, fechado por 13 a 8. Contudo, a situação era muito delicada, e o brasileiro não impediu os dois toques que faltavam a Toshyia. O japonês venceu o combate quando ainda faltava 2:32 para o fim.

Esta foi a terceira olimpíada do experiente Guilherme Toldo, cujo melhor resultado foi as quartas de final no Rio de Janeiro. Em 2019, nos Jogos Pan-Americanos, ele conquistou a medalha de prata na disputa por equipes.