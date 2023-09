Guilherme Arana é convocado e volta à seleção brasileira após um ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após sofrer uma lesão no joelho esquerdo que lhe tirou a chance de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, Guilherme Arana, 26, está de volta à seleção.

Nesta quinta-feira (28), o lateral esquerdo do Atlético Mineiro foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para ocupar a vaga de Caio Henrique, do Monaco, da França, cortado da lista inicial do comandante devido também a uma lesão no joelho esquerdo.

Nas redes sociais, Arana comemorou a chance de voltar a vestir a camisa amarela. "Somente quem esteve ao meu lado sabe tudo o que passei para superar a frustração de não ter ido para a Copa e também para me recuperar bem e voltar, ainda mais forte", escreveu.

"Hoje, para alegrar as nossas vidas, recebemos a notícia de que voltarei a realizar o meu sonho, que é vestir a camisa amarela e representar o nosso país", acrescentou.

O jogador voltou a atuar pelo Atlético em junho e acumula 18 partidas no período, sendo 17 como titular.

Ele tem quatro partidas pela seleção. Até se machucar, estava cotado para fazer parte da equipe do técnico Tite no último Mundial.

Agora, ele estará no grupo formado por Fernando Diniz que vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai, respectivamente, nos dias 12 e 17 de outubro, em Cuiabá e Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Nas duas primeiras rodadas, apenas Brasil e Argentina conseguiram 100% de aproveitamento. A seleção brasileira lidera a disputa pelo saldo de gols.