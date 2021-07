Guido garante vaga na semifinal dos 100m costas; Basseto é eliminado

"Ele [Guido] é 10 anos mais experiente e é o quarto ano da gente junto. Espero um dia eu quero ensinar para alguém um pouco do que ele me ensinou. É importante demais essa troca", disse ao SporTV após sua bateria.

O dono do melhor tempo foi o russo Kliment Kolesnikov, com 52.15s.

Guido nadou logo em seguida, fazendo o tempo de 53.65s, mas fechando sua série na terceira colocação, atrás do chinês Jiayu Xu e do francês Mewen Tomac.

Guilherme Basseto foi o primeiro a pular na piscina e terminou a segunda bateria na segunda posição, com 53.84 segundos, atrás apenas do alemão Marek Ulrich, mas fez apenas o 20º tempo geral e ficou de fora da próxima fase.

