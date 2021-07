Guerrero é integrado ao grupo do Inter

O Internacional encara o Cuiabá no sábado, às 17h (de Brasília), no Beira-Rio.

Rodrigo Moledo, que está fora desde o ano passado em razão de uma lesão grave no joelho direito, iniciou trabalhos físicos. Já Patrick, com desconforto muscular na coxa direita, segue sob avaliação, e Zé Gabriel segue tratamento de uma lesão muscular na coxa direita.

Segundo informou o clube, no fim da tarde desta terça (27), a dupla está liberada pelo departamento médico e poderá ficar à disposição no fim de semana.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paolo Guerrero foi integrado a treinamentos com o grupo do Inter. O centroavante peruano, porém, ainda não tem condições de jogo e ficará fora do jogo de sábado (31) contra o Cuiabá, pelo Brasileiro. Por outro lado, Taison e Saravia estão de volta, recuperados das lesões que sofreram.

