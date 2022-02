Guerra faz UEFA transferir final da Champions da Rússia para a França

Com valor de mercado de US$ 73,5 bilhões (R$ 377,4 bilhões, pela cotação atual), a Gazprom é a mais antiga patrocinadora do Schalke 04, está no clube desde 2006 e paga cerca de US$ 13 milhões anuais para estampar seu nome na camisa.

Por outro lado, o governo do Reino Unido elogiou a medida. "Não podemos permitir que a Rússia explore o esporte e a cultura no cenário mundial para legitimar esse ataque premeditado e desnecessário contra um estado democrático soberano", afirmou a secretária de cultura, Nadine Dorries.

