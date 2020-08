Guardiola vai a Barcelona conversar com Messi e Juventus faz sondagem

A possível saída de Lionel Messi do Barcelona continua dando o que falar e clubes já sondam o camisa 10.

Segundo o jornal “Daily Mail”, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, desembarcou em Barcelona para conversar com Messi, mas já avisou ao clube que não pretende envolver outros jogadores numa possível negociação pelo craque.

Gabriel Jesus e Bernardo Silva são especulados pela imprensa internacional como alvos do Barça.

Enquanto Guardiola foi conversar pessoalmente com o jogador, o Juventus sondou o pai de Messi, Jorge Messi, sobre a situação do atacante. Quem também já começou a abordagem foi o PSG através do diretor esportivo Leonardo.